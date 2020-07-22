Ученые предсказали вымирание всех белых медведей

Белые медведи могут полностью исчезнуть через 80 лет. Вымирание целого вида может спровоцировать голод из-за разрушения естественной среды обитания животных, пришли к выводу ученые Канады и США, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Специалисты отмечают, что Арктика нагревается вдвое быстрее других частей планеты, и таяние льдов неизбежно. Уже сейчас белые медведи сталкиваются с серьезными проблемами, пытаясь найти пищу, из-за уменьшения площади морского льда. Фиксируется снижение массы тела медведей, им становится сложнее выжить арктической зимой при нехватке пищи, указывают ученые.

Они прогнозируют, что если Земля нагреется на дополнительные 2,4 градуса Цельсия, вымирание белых медведей неотвратимо.