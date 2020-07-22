Кадыров стал генерал-майором Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил воинское звание генерал-майора, он переведен из структуры МВД в Росгвардию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кадырова, в ходе телефонного разговора президент Владимир Путин зачитал указ и поздравил его с этим событием. «Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — подчеркнул он.

До этого Кадыров был генерал-майором полиции.

Рамзан Кадыров в 2004 году получил звание Героя России. Также награды посмертно удостоен и его отец Ахмат Кадыров. Кроме того, он носит звания заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН.