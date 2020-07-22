Как известно, в ночь с 14 на 15 июля в Баку группа лиц во время шествия в поддержку азербайджанской армии нарушила общественный порядок. Эти люди, выломав окна и двери административного здания Милли Меджлиса, вошли внутрь, стали оказывать сопротивление сотрудникам полиции, которые обеспечивали безопасность во время акции.

Как сообщили haqqin.az в МВД, в результате некоторым сотрудникам полиции были нанесены травмы различной степени тяжести, был причинен значительный ущерб служебным автомобилям и транспортным средствам гражданских лиц.

По причине игнорирования предупреждений сотрудников полиции, для предотвращения дальнейшего обострения ситуации были принятые оперативные меры, общественный порядок был восстановлен.

В результате оперативно-розыскных, оперативно-следственных мероприятий были установлены личности еще нескольких лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий. Они были привлечены к следствию в качестве подозреваемых, в их отношении возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса. Соответствующими решениями суда они арестованы.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия в отношении лиц, совершивших незаконные действия.