Рядом с Белым домом закрыли два кафетерия из-за COVID-19

Кафетерии, о которых идет речь, находятся в зданиях Eisenhower Executive Office Building и New Executive Office Building, в которых работают сотрудники Белого дома. Эти здания располагаются в непосредственной близости к Белому дому. Сообщения о закрытии заведения подтвердил изданию официальный представитель Управления служб общего назначения при правительстве США (GSA). При этом он не уточнил, была ли коронавирусная инфекция диагностирована у сотрудника кафетерия.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президента США Дональда Трампа тестируют на коронавирус "по много раз на дню". До настоящего времени ни Трамп, ни кто-либо из его кабинета коронавирусом не заразился. В США подтверждены уже более 3,9 миллиона случаев, более 143 тысяч человек скончались.