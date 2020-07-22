В Баку задержали парня, ограбившего 65 магазинов
Сотрудники Главного управления полиции города Баку, Наримановского РУП и 18-го отделения полиции задержали мужчину, который совершил кражи в 65 магазинах в Баку и Апшеронском районе.
Как сообщили в пресс-службе МВД, задержан житель Шамкирского района Сардар Панахов.
Установлено, что он ограбил 65 магазинов, выносил продукты питания, одежду и мобильные телефоны. Панахов также грабил аптеки.
В своих показаниях С.Панахов отметил, что совершил сотни краж.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.
Граждане, пострадавшие от действий С.Панахова, могут обратиться в территориальные органы полиции или в «колл-центр» 102 МВД.