В Баку задержали парня, ограбившего 65 магазинов

Сотрудники Главного управления полиции города Баку, Наримановского РУП и 18-го отделения полиции задержали мужчину, который совершил кражи в 65 магазинах в Баку и Апшеронском районе. 

Как сообщили в пресс-службе МВД, задержан житель Шамкирского района Сардар Панахов. 

Установлено, что он ограбил 65 магазинов, выносил продукты питания, одежду и мобильные телефоны. Панахов также грабил аптеки.

В своих показаниях С.Панахов отметил, что совершил сотни краж.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование. 

Граждане, пострадавшие от действий С.Панахова, могут обратиться в территориальные органы полиции или в «колл-центр» 102 МВД. 

2629 просмотров