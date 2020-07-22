Шэн Сию, специально для haqqin.az 18:32

Американские власти 22 июля отдали распоряжение в течение 72 часов закрыть консульство Китайской Народной Республики в Хьюстоне, штат Техас. Через несколько часов стало известно о решении Белого дома закрыть американское консульство в Ухане.

Сотрудники дипломатических представительств массово жгут документы в мусорных баках только в двух случаях – когда начинается война или когда их миссия экстренно прервана руководством страны пребывания. Утром 22 июля с заднего двора китайского консульства в столице Техаса, Хьюстоне, повалил густой черный дым – его сотрудники в срочном порядке бросились сжигать всю документацию. Срочно подъехали пожарники, не менее половины из которых были переодетыми в форму огнеборцев сотрудниками ФБР, надеявшимися попасть на территорию консульства и спасти от огня хоть что-то, что оказалось бы полезным американским спецслужбам – но внутрь их не пустили. «Не похоже, что это было внезапное возгорание, и доступа к зданию мы не получили», - сообщил глава пожарной службы Хьюстона Сэм Пена, меланхолично добавив – «Стоим вот и наблюдаем». Старый пожарный – мудрый пожарный, и очертя голову бросаться в эпицентр политического пожара никогда не торопится. В качестве ответного шага МИД КНР заявил о том, что закроет американское консульство в Ухани. На что американцы отреагировали с завидной оперативностью: «Ну и что? Мы и сами его закрыть хотели», тем самым оставив последнее слово в «войне консульств» за собой. Ждем пока ответа из Пекина, а пока он там готовится – у США в КНР есть еще консульства в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне. Немного о том, что послужило официальными и реальными причинами инцидента между двумя странами, который открывает новую главу в международной дипломатической практике.

Вот что примечательно, и официальные, и реальные причины крутятся вокруг одного предмета, имя которому – вакцина от коронавируса. Но вот в объяснении этих причин стороны расходятся совершенно в противоположные стороны. Вашингтон утверждает, что китайские хакеры пытались украсть данные о разработке вакцины против Covid-19. В обвинительном акте, обнародованном министерством юстиции США, утверждается, что два гражданина КНР взломали компьютерные сервера лабораторий, ищущих средство для победы над коронавирусом, а также при господдержке от Китая пытались совершить и другие кражи интеллектуальной собственности. «Крадется не только американская интеллектуальная собственность», – возмущался на пресс-конференции в Дании, где он находится с визитом, госсекретарь Майк Помпео, – «это и европейская интеллектуальная собственность тоже, что обходится в сотни тысяч рабочих мест для трудолюбивых людей по всей Европе и Америке, украденных Коммунистической партией Китая». Попытки Пекина возразить, что красть данные по вакцине им никакой нужды не было, поскольку они создали ее раньше и уже запустили в испытание – и в США, и в Европе попросту игнорируют. Как в известном анекдоте: «то ли он сметану украл, то ли у него – пальто, словом, была там какая-то мутная история».

Тем более, что уж греха таить, в вольном обращении с чужой интеллектуальной собственностью, получаемой на грани закона, Пекин был замечен неоднократно – а потому в американские обвинения многие страны мира верят охотно, сами не раз с подобным сталкивались. Что, конечно, затрудняет китайскую контрпропаганду, но не отменяет того факта, что с вакциной они действительно, по оценкам международных специалистов, успели раньше - сразу несколько компаний активно работает над созданием вакцины от коронавируса. Одна из них уже даже вышла на третью — заключительную фазу клинических испытаний. На днях представители МИД Мексики заявили, что Пекин, оказывается, уже договорился с рядом государств Латинской Америки, той самой, которую в Вашингтоне все еще продолжают считать своим «задним двором», что выдаст им кредит на сумму в один миллиард долларов для закупки китайской вакцины от COVID-19! А несколько раньше председатель КНР товарищ Си Цзиньпин лично пообещал предоставить вакцину от коронавируса, после ее разработки, в первую очередь африканским странам. Тут-то и взвыли гиганты фармацевтики: «Грабят! Китайцы на ходу подметки режут и прибылей лишают!» Они-то рассчитывали на массовые продажи и многомиллиардные прибыли от эксклюзивного владения «вакциной всевластия», уже подсчитывали ожидаемые прибыли - и тут Китай так жестоко их этих прибылей лишил. А ведь известно, что глас крупного капитала и транснациональных корпораций – он для любого хозяина Белого дома воистину становится vox Dei, «гласом Божьим». Пренебрегать которым не только совершенно невозможно, но и более того – откровенно опасно, будь ты хоть трижды президентом United States of America, мало ли в истории США случаев, когда вовремя находился то стрелок-одиночка, то несвежие крабы…