Немецкая пресса оперативно среагировала на новый виток конфронтации между США и Китаем. Крупнейшие издания Германии анализируют ситуацию и рассматривают разные сценарии развития событий, а также их влияние на Европу.

Последние заявления президента США Дональда Трампа и угрозы закрыть диппредставительства КНР резко подняли градус взаимоотношений, которые буквально «искрят» в последний год. Масла в огонь подлила ситуация с Гонконгом, где власти Пекина ввели в действие закон о национальной безопасности. А Вашингтон немедленно объявил о санкциях против этого автономного региона Китая.

Так, например, газета Sueddeutsche Zeitung пишет: «Если Соединенные Штаты и Китай были заинтересованы в нормальных отношениях, то сейчас самое время, чтобы начать разговаривать друг с другом». «Список (действий) эскалации очень длинный, напряжение растет, рациональные аргументы заменяются необузданными эмоциями. Но до 3 ноября (день выборов президента в США — прим.ред.) мало что изменится, поэтому Китай является тем самым внутренним врагом, который нужен Трампу для мобилизации своих избирателей (…). Китай и США с экономической точки зрения находятся примерно на одном уровне и сильно взаимозависимы. Холодная война 2.0 на Тихом океане немыслима. США действуют резко и решительно, Пекин ответит на закрытие консулата такой же монетой. Трудно увидеть в этом какую-то стратегию», - считает издание.

Примерно так же видит ситуацию и комментатор Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Вопрос, что сулит себе Вашингтон после эскалации, к которой несомненно приведет закрытие консулата (…). Следует ожидать, что Пекин ответит той же самой монетой и закроет какое-нибудь дипломатическое представительство Соединенных Штатов в Китае. И что дальше? Словесная война между Пекином и Вашингтоном будет продолжаться (…). Если Вашингтон добивается цели, которой является принуждение Китая к признанию необузданности своей агрессивной политики, то это ему не удастся сделать с помощью нескоординированных жестов на публику и призывов по адресу очередных государств. Чтобы чего-то достигнуть, нужен союз подобным образом настроенных государств. Партнеры Вашингтона наверняка были бы к этому готовы. Только в случае с этим президентом никогда неизвестно, когда он исполнит очередной внезапный трюк».

Комментатор экономического издания Handelsblatt считает, что «сравнение с исторической холодной войной в этом случае не точно, потому что оно содержит близорукую реакцию Запада на рост значения Китая по отношению к политике сдерживания (американская «доктрина сдерживания» или containment, в годы холодной войны действовала в целях сдерживания роста влияния коммунистических государств в мире — прим.ред.)».

Немецкий аналитик продолжает: «Китай в отличие от Советского Союза нельзя сдержать. Было бы лучше, чтобы Европа и США совместно очертили такие области, в случае которых в целях экономических интересов или безопасности, была бы необходима дистанция (от Китая). Таким образом Запад мог бы сигнализировать Пекину, что во многих иных сферах, таких как защита климата или защита здоровья, можно тесно сотрудничать между собой».

Эту же тему не обходит вниманием и региональная пресса Германии.

Газета Neue Osnabruecker Zeitung констатирует: «Самая жесткая с определенного времени позиция США против Китая не взялась ниоткуда. Нужно серьезно принимать во внимание вызовы авторитарного режима в конкуренции между системами. Потому не только США должны сильнее противостоять экономическому, технологическому и военному росту силы этой страны. Также и европейцы должны проснуться от летаргии и смело противостоять Китаю. Имея в виду, что это Китай шаг за шагом ликвидирует автономию Гонконга и таким образом пренебрегает международными обязательствами, немецкая и европейская закомплексованность все больше покрывается стыдом. США и Великобритания с помощью санкций занимают ясную позицию. Евросоюз должен брать с них пример», - заключает газета.