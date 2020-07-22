Турция на первом месте в мире по оказанию гумпомощи

В отчете организации говорится, что в 2019 году Анкара оказала гуманитарную помощь на $7,6 млрд долларов, в то время как общий объем гумпомощи составил $29,6 млрд. За Турцией следуют США с $7 млрд, Германия с $3,3 млрд, Великобритания с $3,1 млрд и Саудовская Аравия с $1,4 млрд, пишет Вестник Кавказа.

В 2019 году на долю Турции пришлось чуть менее 26% всей глобальной гуманитарной помощи, сообщает независимая международная организация Development Initiatives (DI).

Турция лидирует и по соотношению гуманитарной помощи и ВВП (0,84%), в то время как показатель США составляет 0,03%, Германии - 0,08%, Великобритании - 0,11% и Саудовской Аравии - 0,18%.

Примерно $23,1 млрд в виде гуманитарной помощи было предоставлено правительствами и учреждениями ЕС, остальная часть - частными источниками финансирования.

В отчете отмечается, что большая часть помощи поступила в Йемен ($5 млрд), Сирию ($2,3 млрд), Ирак ($1,3 млрд), Южный Судан и Палестину (по $0,8 млрд).

По данным организации, Турция оставалась лидером по оказанию гуманитарной помощи в течение трех лет, начиная с 2017 года. В 2013, 2014 и 2015 годах страна занимала в отчетах DI третье место, в 2016 году - второе, передает Anadolu.

Как сообщают официальные источники, Турция также приняла самое большое число беженцев в мире - почти 4 млн. В Турции в данный момент проживает 3,6 млн выходцев из Сирии.