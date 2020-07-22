Главный инфекционист США: мы не искореним коронавирус, но...

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи не верит, что коронавирус когда-либо исчезнет. По его словам, вирус чрезвычайно контагиозен и распространяется с невероятной скоростью. Об этом пишет NEWSru.co.il со ссылкой на телеканал CNBC.

"Не думаю, что SARS1 может просто исчезнуть - слишком активно и успешно он передается от одного человека к другому. Мы не искореним коронавирус, но рано или поздно возьмем его под контроль", – разъяснил журналистам Фаучи.

По мнению Фаучи, совладать с пандемией и довести ее до "приемлемого уровня" людям помогут три фактора: меры общественного здравоохранения, наработка стадного иммунитета и появление эффективной вакцины.