Иран создает собственный тяжелый истребитель
Военно-воздушные силы Ирана начали разработку тяжелого истребителя в соответствии с планами повышения обороноспособности Исламской Республики, сообщил заместитель командующего ВВС ИРИ бригадный генерал Хамид Вахеди, передает агентство Mehr.
«После успеха в производстве боевого самолета Kowsar иранские ВВС начали процесс производства отечественного тяжелого истребителя», — отметил Вахеди.
По его словам, разрабатываемая боевая машина будет оснащена авионикой и двигателем отечественного производства.