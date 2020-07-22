МИД РФ о ситуации на границе Азербайджана и Армении: предпринимаем конкретные шаги

«Случаи нарушения режима прекращения огня пошли на спад, но напряженность сохраняется. С тем чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, мы предпринимаем конкретные шаги в рамках Минской группы ОБСЕ в качестве одного из ее сопредседателей, а также и самостоятельно действуем. На прошлой неделе ситуация в зоне конфликта рассматривалась на заседании Минской группы, затем на постоянном совете ОБСЕ в присутствии всех участников организации. Сопредседатели Минской группы поддерживают постоянные контакты со сторонами», - сказала Захарова, отметив, что планируются консультации с секретариатом ООН.

«Сделан ряд заявлений с призывами к сторонам проявлять максимальную сдержанность, строго придерживаться режима прекращения огня, в том числе по линии администрации президента и министерства иностранных дел России. Состоялись экстренные телефонные контакты главы МИД России Сергея Лаврова с армянским и азербайджанским коллегами. На этой неделе он обсуждал ситуацию с послами Азербайджана и Армении в Москве. Осуществляются взаимодействия по линии военных ведомств. Ереван и Баку выступают с различными инициативами, направленными на закрепление перемирия и активизацию переговорного процесса. Обсуждаем их со сторонами. Рассчитываем, что после того как снимут ограничения на международные поездки, появится возможность предметно проработать весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием конфликта», - отметила представитель российского МИД.