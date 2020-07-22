Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, признались в готовности все бросить, если авиасообщение между Россией и Турцией будет восстановлено, сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно информации, 48 процентов опрошенных рассказали, что уже придумали план путешествия, 80 процентов из них готовы скорректировать его, если появится возможность улететь в Турцию.

76 процентов участников исследования хотели бы отправиться туда осенью, а 73 процента путешественников надеются, что к этому времени и другие страны начнут принимать российских туристов.