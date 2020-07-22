Лавров пригласил Года Нисанова как лидера азербайджанской диаспоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел сегодня встречу с председателем совета директоров ООО "Киевская площадь" Годом Нисановым.

Как сообщает haqqin.az, обсуждалась роль азербайджанской общины в поддержании межнационального мира и согласия на территории РФ.

В ходе встречи Год Нисанов поднял вопрос агрессии Армении в отношении Азербайджана в связи с эскалацией боевых действий на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении, многочисленными обстрелами ВС Армении мирных сел и граждан, в результате которых погибли азербайджанские военные и один мирный житель.

Год Нисанов особо подчеркнул, что агрессия Армения вызвала справедливый гнев у российсих граждан азербайджанского происхождения.

Отметим, что ранее Сергей Лавров провел встречу с представителем армянской общины - президентом Союза армян России Арой Абрамяном.