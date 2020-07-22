В мире офисы признали ненужными

Компании по всему миру пересматривают свои форматы работы, делая выводы на основе деятельности в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает «Лента.ру», об этом говорится в исследовании «Навигатор: Бизнес после карантина. Курс на восстановление» компании HSBC.

Почти половина (47 процентов) участников опроса признались, что могли бы лучше подготовиться к вызовам из-за глобального распространения вируса. Пандемия заставила многих осознать ненужность офисов: 29 процентов респондентов планируют в будущем освободить часть занимаемых их организациями помещений.

Что касается графика работы, то большинство (69 процентов) работодателей уповают, что в скором времени гибкий график станет нормой, две трети (61 процент) считают, что совместная работа в режиме онлайн в течение следующих двух лет станет обычной практикой. Также чуть больше трети участников опроса (34 процента) думают о сокращении числа дальних командировок.

Опрос проводился среди более 2600 представителей компаний из 14 стран мира.