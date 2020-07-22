Чавушоглу и Лавров обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию на границе Азербайджана и Армении, сообщили в МИД России.

«В связи с недавней эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном с российской стороны была акцентирована необходимость проявления взвешенных подходов и оказания сдерживающего воздействия на вовлеченные в конфликт стороны в целях недопущения дальнейшего обострения обстановки, обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе, активизации усилий по нагорно-карабахскому урегулированию. Условлено развивать взаимодействие Москвы и Анкары в интересах стабилизации в регионе», - говорится сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Кроме того, был затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Было условлено продолжать российско-турецкий диалог по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.