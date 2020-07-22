В Кремле рассказали, о чем говорили по телефону Путин и Трамп

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указывается, что была «затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения».

Кроме того, Путин и Трамп выразили «обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия» и позитивно оценили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.