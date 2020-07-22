В Гаджигабуле полиция задержала наркоторговцев

Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, у пассажиров задержанного полицией в Гаджигабульском районе автомобиля Mercedes (госномер 90 TM 589), жителей Баку Ахмедова Ширхана Ширзад оглу, 1992 года рождения, и Джалалова Самира Этибар оглу, 1992 года рождения, были найдены и изъяты наркосодержащее психотропное вещество метамфетамин весом 129,166 грамма и героин.

В результате оперативных мероприятий, проведенных отделом полиции Гаджигабульского района, была задержана группа лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Как стало известно следствию, эти наркотики были проданы бывшим заключенным, жителем Ширвана Арисом Аждар оглу Сафаровым, 1971 года рождения. Во время обыска у него было обнаружено и конфисковано 45,090 грамма метамфетамина.

В соответствии со статьями 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе другой операции при осмотре у жителя Гаджигабула Интигама Кязым оглу Дуньямалыева, 1994 года рождения, была изъята сушеная марихуана в количестве, превышающем личные потребности. Как стало известно следствию, наркотическое вещество ему продал житель Гаджигабула Дадашев Огтай Джалил оглу. В отношении последнего решением суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком 3 месяца.