Эмиль Санамян разоблачает Минобороны Армении и не верит в “сбитые азербайджанские дроны”

Отметим, что данное опровержение стало ответом на другой твит, сделанный на днях главой пресс-службы Министерства обороны Армении Шушан Степанян. 21 июля она поделилась на своей страничке в Твиттере фотографиями, на которых можно увидеть беспилотные летающие аппараты, которые, по её словам, были якобы сбиты в последние дни в зоне боевых действий. На опубликованных фотографиях действительно видны многочисленные обломки дронов, выставленные на всеобщее обозрение в Ереване. Под фотографиями Ш. Степанян поместила соответствующую запись: "Азербайджанские дроны, сбитые подразделениями армянских вооруженных сил в последние дни".

Политический аналитик и независимый журналист, бывший редактор "Armenian Reporter", а ныне эксперт Университета Южной Калифорнии по вопросам Южного Кавказа Эмиль Санамян опроверг информацию официального Еревана о том, что во время недавних столкновений на границе с Азербайджаном армянским военным удалось сбить беспилотник азербайджанской армии.

Эмиль Санамян, который, судя по его выступлениям в СМИ, вовсе не испытывает особых симпатий к Азербайджану, усомнился в правдивости данного утверждения официального представителя армянского военного ведомства.

"Довольно неутешительный показ и вводящий в заблуждение заголовок: большинство показаных дронов были сбиты в "Арцахе" [здесь и далее кавычки наши - ред.] много лет назад. Есть даже старый Hermes, который был сбит ещё в 2011 году, плюс Harop, ThunderB и Orbiter с 2016 года и более недавнего времени. Они даже не показали SkyStriker. Также следует отметить, что на сегодняшний день Армения не предоставила никаких доказательств того, что Hermes-900 действительно был сбит. Я не сомневаюсь, что по нему стреляли, но, как это часто бывает с такими целями, реальный ущерб может быть не таким уж явным", - прокомментировал эту своеобразную выставку армянский аналитик.

Ранее Министерство обороны Азербайджана уже выступало с опровержением информации об уничтожении нашего дрона. По официальным сообщениям, азербайджанская армия за время последних столкновений не потеряла ни одного беспилотного летающего аппарата.

Теперь же этот факт подтверждает независимый армянский эксперт, работающий в США. Таким образом, кампания дезинформации, которая полным ходом идёт в Ереване, вызывает усмешки даже в самом армянском обществе.