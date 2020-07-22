Эрдоган дал высокую оценку действиям армии Турции
Высокая дисциплина и профессионализм Вооруженных сил Турции - гарант защиты и безопасности нашей страны. Армия – залог сдерживания и упреждения угроз. Такую запись оставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в книге почетных гостей мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, пишет Anadolu.
«Достижения Турции в Сирии, Ливии и восточной части Средиземноморья, а также успехи в борьбе с терроризмом являются показателем мощи страны и возможностей турецкой армии», - написал турецкий лидер.