Помощник президента Хикмет Гаджиев: «Интересы России и Турции сходятся на Кавказе»

Основным источником угрозы региональному миру и безопасности Хикмет Гаджиев назвал неурегулированный статус армяно-азербайджанского конфликта: «И последнее обострение еще раз продемонстрировало, что армянская сторона всегда использует подобные военные авантюры для нагнетания ситуации в регионе, создания напряженности и эскалации вдоль линии соприкосновения и государственной границы между двумя странами».

Обострение было намеренной провокацией и военно-политической авантюрой со стороны вооруженных сил Армении. Мы расцениваем его как акт агрессии, акт террора, в том числе акт незаконного использования вооруженных сил против Азербайджана, и попытку нарушения государственной границы, сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Помощник президента отметил тот факт, что одно из намерений армянской стороны - создать на границе двух стран новый очаг конфликта: «Также у них есть стратегические намерения создать угрозу транспортным, в том числе энергетическим, коммуникациям на линии Восток—Запад».

Отвечая на вопрос, как он оценивает позицию России в ходе этого обострения, Хикмет Гаджиев сообщил, что «был интенсивный диалог по дипломатическим каналам с российской стороной, в том числе с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России Игорем Поповым. По военным каналам у нас существует механизм коммуникации и диалога, он тоже был задействован. В данный момент российская сторона сделала все возможное для деэскалации ситуации. В частности, Россия и все другие страны — члены ОДКБ еще раз выразили свое мнение, что возникшая ситуация не является вопросом для организации, несмотря на намерения и провокации армянской стороны».

По словам помощника президента, сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли на самом высоком уровне, что статус-кво неприемлем и должен быть изменен: «А Армения злоупотребляет переговорным процессом с целью продолжения военной оккупации и аннексии территорий Азербайджана. Армения всеми силами пытается отвлечь внимание от обсуждения важных тем и концентрируется на симптоматических вопросах».

Гаджиев добавил, что обновленные Мадридские принципы предполагают урегулирование конфликта и поэтапный вывод армянских оккупационных сил: «Совсем недавно Сергей Лавров (глава МИД РФ) тоже подчеркнул этот факт. Минская группа должна иметь свой план действий с временными рамками, то есть с указанием, когда армянские войска выйдут из того или иного оккупированного района Азербайджана. Армянская сторона должна подтвердить, что она привержена переговорному процессу. Потому что до сих пор мы видели, что на высших уровнях армянская сторона, с одной стороны, говорит то одно, то другое. Они всеми усилиями хотят разрушить формат и предмет переговорного процесса. Даже в гуманитарных вопросах Армения проводит деструктивную линию».

В Баку не удовлетворены деятельностью посредников, отметил Гаджиев: «Я им откровенно сказал, что их механизм работы, состоящий только из доставки сообщений, неэффективен. Они получают какую-то информацию от армянской стороны, доводят эту информацию до нас, а потом обратно. А должен быть четкий план вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения беженцев на свои родные земли. Сопредседатели говорят: пусть Армения и Азербайджан договариваются между собой, а мы поддержим их решение. А в чем тогда их роль как модератора?.. И еще раз повторю, что существует факт военной оккупации. Сопредседатели должны дать политическую и юридическую оценку этому факту, и на основе этого мы должны продвигаться вперед».

Корреспондент российского СМИ напомнил встречу в Душанбе президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, появление оперативной связи.

«В Душанбе именно благодаря политической воле и конструктивизму азербайджанской стороны был создан позитивный фон для продвижения переговорного процесса. Тогда Пашинян только недавно пришел к власти, и азербайджанская сторона ожидала, что новое руководство Армении будет проводить иную политику по сравнению со своими предшественниками, и таким образом можно будет достичь прогресса в переговорном процессе... А что было дальше? Своими противоречивыми заявлениями военно-политическое руководство Армении нанесло большой урон переговорному процессу. Именно тогда Никол Пашинян сказал, что Карабах — это Армения, а Давид Тоноян, с которым мы знакомы по работе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, высказал формулу «Новая война — новые территории», - напомнил помощник президента.

Что касается оперативной связи, то Гаджиев отметил, что «между уполномоченными представителями двух стран существует определенный канал связи. Но в результате факторов, связанных с Арменией, в особенности постоянной кадровой чехарды в Ереване, этот канал связи практически не работает и неэффективен. Фактически там не с кем поддерживать связь».

Говоря о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, Гаджиев отметил, что у Азербайджана хорошие военно-технические контакты как с Турцией, так и с Россией: «Мы видим, что в данный момент стратегические интересы России и Турции сходятся в том, что нужно обеспечить мир, безопасность и сотрудничество в регионе Южного Кавказа, в бассейнах Черного и Каспийского морей. Это в интересах и России, и Турции одновременно. В конце концов это будет в интересах Армении тоже. Но вовлечение каких-то третьих сторон не в интересах Азербайджана».

«Азербайджан привержен предметным переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем конкретных планов, конкретных предложений со стороны сопредседателей касательно продолжения предметного переговорного процесса с целью обеспечения освобождения территорий Азербайджана от оккупации и возвращения азербайджанских беженцев в свои дома», - сказал Гаджиев.