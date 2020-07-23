Сдавшим тест на COVID-19 австралийцам раздадут деньги

Власти австралийского штата Виктория объявили о денежной поддержке для местных жителей, которые не могут позволить себе ждать результатов тестов на новый тип коронавирусной инфекции дома. Об этом сообщил премьер штата Дэниэл Эндрюс в своем официальном Twitter-аккаунте.

Местные власти заявили, что в период пандемии многие люди с симптомами коронавируса или «контактные» граждане не заявляют о своем статусе и выходят на работу из-за опасений сдавать тест, попасть на самоизоляцию и лишиться заработка. В связи с этим руководство штата объявило единоразовые выплаты в размере 300 австралийских долларов тем жителям региона, которые сдадут тест на COVID-19. Деньги компенсируют потерю дохода в период, когда человек сидит дома в ожидании результатов тестирования, пишет Лента.ру.

Так, если тест окажется положительным, человеку дополнительно выплатят 1,5 тысячи австралийских долларов, чтобы покрыть выпадающие доходы за период вынужденной самоизоляции.

Штат Виктория оказался эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Регион уже второй раз ввел карантин, на текущей неделе руководство штата объявило штрафы за отказ от ношения медицинских масок вне дома.