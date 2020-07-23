Глава ВОЗ: возврата к прежней жизни нет. Пандемия изменила нашу жизнь

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что пандемия коронавирусной инфекции уже изменила образ жизни человечества, пишет издание Gordon.

"Пандемия разрушила жизни миллиардов людей. Многие сидели дома месяцами. Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", – сказал Гебрейесус.

Он назвал "поиск путей для безопасной жизни" частью приспособления к новым нормам в условиях пандемии. "Мы просим всех относиться к решениям о том, куда идти, что делать и с кем встречаться, как к решениям жизни и смерти. Потому что так и есть. Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", – отметил глава ВОЗ.