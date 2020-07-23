Во время митингов членов азербайджанской общины за рубежом против наших мирных соотечественников радикальными армянскими силами совершаются крайне агрессивные провокации, акты агрессии и вандализма.

«Армянская диаспора, потерпевшая поражение и попавшее в беспомощное положение на фоне начатых армянскими оккупантами с 12 июля военных столкновений в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, пытается совершить нападения террористического характера против дипломатических миссий Азербайджанской Республики в ряде стран мира.

Посольство Азербайджана в Королевстве Бельгии и Великом Герцогстве Люксембург, а также представительство в Европейском Союзе распространили заявление в связи с провокационным нападении армян на азербайджанцев в Брюсселе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Евросоюзе.

22 июля 2020 года во время демонстрации перед административным зданием Посольства Азербайджана в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург армянская диаспора в Бельгии провела массовую акцию, сопровождавшуюся актами крайнего вандализма.

Провозглашая лозунги «Да здравствует Азербайджан!», «Да здравствует наше государство!», «Мученики бессмертны, Родина неделима!», «Карабах – это Азербайджан», «Справедливость Ходжалы», «Стоп армянской оккупации», наши соотечественники в очередной раз выразили свою поддержку нашему государству, народу и армии, а также то, что с нетерпением ждут приказа Верховного главнокомандующего.

В ходе демонстрации были озвучены документы соответствующих международных организаций, разоблачающих оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана на протяжении десятилетий. Некоторые турецкие и грузинские друзья, проживающие в Бельгии, также оказали поддержку азербайджанским активистам.

Агрессивными армянскими радикалами были совершены массовые зверства против собравшихся в административном дворе дипломатической миссии и вставших на защиту нашей Родины наших мирных соотечественников и нашей дипломатической миссии.

В результате нападения вооруженных камнями и острыми режущими инструментами, а также взрывчатыми веществами армянских агрессоров получили ранения шесть членов азербайджанской диаспоры, а также корреспондент европейского бюро REAL TV Хатира Сардаргызы. Им была оказана медицинская помощь. Получили ранения и сотрудники дипломатического представительства, подверглось разрушению офисное здание дипмиссии, разбиты его окна, автомобиль представителя азербайджанской общины приведен в негодное состояние, была предпринята попытка нападения на район проживания семей дипломатов.

Бельгийская полиция, сопровождавшая события с большим количеством сухопутных и воздушных сил, предотвратила провокации армян, с помощью водометов вытеснила их из данного района, соответствующие факты разрушения и агрессии были зафиксированы полицией. По имеющейся на данный момент информации, правоохранительными органами задержано 17 армянских провокаторов.

В целом, были подготовлены подробные отчеты и протоколы о происшедших событиях, в Министерство иностранных дел Королевства Бельги направлена нота, а в другие соответствующие органы - официальное обращение с требованием наказания армянских преступников».