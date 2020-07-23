Палестина назвала условие для переговоров с Израилем

Палестина готова пойти на переговоры с Израилем, если его правительство откажется от одностороннего плана аннексии палестинских земель, передает агентство ВАФА.

"Государство Палестина готово после прекращения аннексии пойти на переговоры на основе международной законности, под эгидой ближневосточного квартета (РФ, ООН, США, ЕС) или других стран", - заявил президент Палестины Махмуд Аббас в телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

28 января президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.