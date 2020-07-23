Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус отверг обвинения госсекретаря США Майка Помпео в сотрудничестве с Китаем. Об этом он заявил на брифинге в Женеве 23 июля, пишет Reuters.

Гебрейесус подчеркнул, что обвинения Помпео не соответствуют действительности, являются неприемлемыми и безосновательными.

Глава ВОЗ добавил, что единственная цель организации – это спасение жизней, поэтому "ВОЗ не будет отвлекаться на эти комментарии".

Британская газета The Guardian ранее писала о том, что Помпео 22 июля на закрытой встрече с членами парламента Соединенного Королевства заявил, что Гебрейесус якобы заключил сделку с Китаем. Госсекретарь утверждал, что об этом свидетельствуют данные американской разведки.