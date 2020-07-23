США обвинили Россию в испытаниях космического оружия
Космическое командование США обвинило Россию в проведении космических испытаний противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении военного ведомства, передает Anadolu.
«В распоряжении Космического командования США есть доказательства, что Россия осуществила испытания космического противоспутникового оружия», - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, 15 июля Россия вывела на земную орбиту аппарат «Космос-2543», от которого отделился другой аппарат, предназначение которого неизвестно.