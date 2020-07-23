Иран предупредил США из-за инцидента с самолетом

Тегеран примет необходимые меры после того, как изучит обстоятельства происшествия с самолетом, летевшим в Ливан, сказал официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.

"Детали этого происшествия изучаются. После сбора данных будут приняты политические и правовые меры", - сообщил Мусави, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи связался с генсеком ООН Антониу Гутеррешим после инцидента, сообщив, что Иран будет считать ответственным США за любое происшествие, которое случится с самолетом во время его возвращения в Иран. То же послание, по его словам, было передано послу Швейцарии в Тегеране, представляющему интересы США.

Ранее сообщалось об опасном сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на данные экипажа самолета.