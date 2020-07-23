Известный режиссер Тигран Кеосаян: «У Армении нет будущего»

"Маргарита Симоньян сумела жестко и ярко сформулировать правду о нынешних российско-армянских отношениях и тотальной лжи пашиняновской власти, и не нуждается в защите. Она уже сделала для будущего Армении очень и очень много. Именно для будущего, которое в сегодняшних военных реалиях может и не наступить", - написал известный режиссер и телеведущий, супруг известной российской журналистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян в своем Telegram-канале.

"Дураков уже не спасешь, а умные все правильно поняли: курс Пашиняна на уничтожение армянской нации как единой кровеносной системы, потеря национальной самоидентификации и единственного в мире настоящего союзника привело к реальной угрозе самого существования республики. И тут не отделаешься лживыми словами о дружбе, тут уже нужны поступки", - утверждает Кеосаян.

Он также подчеркнул, что Пашинян не способен на конструктивный диалог с Россией. "Не для этого он брал власть и зомбирует людей", - пояснил режиссер.

"Речь уже не идет о мелких обидах и больших претензиях, речь идет о будущем существовании самой Армении. Есть ли это будущее с нынешним руководством Армении? На мой взгляд, нет. И не только на мой", - подытожил Кеосаян.

Напомним, на прошлой неделе Маргарита Симоньян разместила на своей странице в Facebook большой пост на тему очередного обострения отношений между Азербайджаном и Арменией, в котором подвергла нынешнее армянское политическое руководство уничижительной критике. По мнению главного редактора RT, нынешняя власть предала Россию и обречена на крах.