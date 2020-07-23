Окружной суд Колумбии постановил, что записи, сделанные американским переводчиком во время встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, не подлежат обязательной публикации. Это окончательное решение в споре, который длился более двух лет, сообщает Коммерсант.

Речь идет о встрече президентов на полях саммита G-20 в Гамбурге в 2017 году, на которой помимо президентов присутствовали Рекс Тиллерсон, тогдашний госсекретарь, глава МИД РФ Сергей Лавров и два переводчика. Через полтора года после самой встречи газета Washington Post опубликовала статью, в которой рассказала, что Трамп отобрал у американского переводчика Юрия Шкейрова его записи и велел не распространяться о том, что обсуждали представители двух государств.

Две некоммерческие организации потребовали обнародовать эти записи на фоне слухов о помощи Кремля Дональду Трампу на выборах 2016 года.

Судья Тревор Макфадден согласился с мнением Госдепартамента о том, что записи переводчика нужны прежде всего самому переводчику для выполнения его работы и они не распространяются для служебного пользования, как это происходит в случае с законами или указами. Исходя из этого, судья счел, что записи Шкейрова не являются федеральными документами, а значит, не должны быть обнародованы в обязательном порядке.