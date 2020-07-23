Турция ответила на угрозы Макрона: «Не принесут результата»

Комментарий представителя турецкого МИД прозвучал после того, как Эммануэль Макрон потребовал от ЕС ввести санкции против Турции, заявив о «нарушениях» Анкарой греческих и кипрских территориальных вод. Президент Франции также призвал Брюссель «принять меры» в связи с кризисом в Ливии.

«Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность в регионе с каждым заявлением и неверным шагом относительно событий в Восточном Средиземноморье», - отметил представитель турецкого МИД. По его словам, Франция не смогла получить никаких результатов от такой политики и не сможет получить их в будущем.

«Франции следует прекратить возвеличивать себя и придерживаться сдержанной и рациональной политики», - сказал он, призвав Париж «прекратить поддерживать путчистов в Ливии, террористов в Сирии и тех, кто действует по принципу «я единственный хозяин этого места» в Восточном Средиземноморье».

«Ожидаем, что Франция проведет разграничение между законным правительством Ливии, признанным международным сообществом и ООН, и агрессором Халифой Хафтаром, который более года пытается захватить Триполи и свергнуть законное правительство», - сказал турецкий дипломат.