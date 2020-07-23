Турция ответила на угрозы Макрона: «Не принесут результата»
Угрожать Турции санкциями недопустимо. Заявления президента Макрона не имеют значения для нашей страны, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя соответствующие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.
Аксой подчеркнул, что эти угрозы «не принесут результата», передает Anadolu.
Комментарий представителя турецкого МИД прозвучал после того, как Эммануэль Макрон потребовал от ЕС ввести санкции против Турции, заявив о «нарушениях» Анкарой греческих и кипрских территориальных вод. Президент Франции также призвал Брюссель «принять меры» в связи с кризисом в Ливии.
«Франция теряет свой нейтралитет и шанс внести вклад в стабильность в регионе с каждым заявлением и неверным шагом относительно событий в Восточном Средиземноморье», - отметил представитель турецкого МИД. По его словам, Франция не смогла получить никаких результатов от такой политики и не сможет получить их в будущем.
«Франции следует прекратить возвеличивать себя и придерживаться сдержанной и рациональной политики», - сказал он, призвав Париж «прекратить поддерживать путчистов в Ливии, террористов в Сирии и тех, кто действует по принципу «я единственный хозяин этого места» в Восточном Средиземноморье».
«Ожидаем, что Франция проведет разграничение между законным правительством Ливии, признанным международным сообществом и ООН, и агрессором Халифой Хафтаром, который более года пытается захватить Триполи и свергнуть законное правительство», - сказал турецкий дипломат.