Госдеп: Китай повторяет ошибки Советского Союза

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии, выразил мнение, что США победят в противостоянии с Китаем, потому что республика повторяет ошибки Советского Союза, передает РИА Новости.

«Я верю, что мы сможем это сделать. У меня есть вера, потому что мы уже делали это раньше. Я верю, потому что компартия Китая повторяет некоторые из тех же ошибок, которые совершил Советский Союз: отчуждение потенциальных союзников, разрушение доверия внутри страны и за рубежом, отказ от прав собственности и предсказуемого верховенства права», — сказал глава американского Госдепа.

Помпео отметил, что в отличие от СССР Китай «глубоко интегрирован в мировую экономику» и «больше зависит от нас, чем мы от них». «Речь идет не о сдерживании. Речь идет о сложном новом вызове, с которым мы никогда раньше не сталкивались: СССР был отрезан от свободного мира. Коммунистический Китай уже в наших пределах», — добавил госсекретарь.

Майк Помпео сформулировал главный принцип, на основе которого должны строиться отношения с КНР: «Президент Рейган общался с Советами на основе принципа «Доверяй, но проверяй». Когда речь заходит о КПК, я говорю: «Не доверяй и проверяй».