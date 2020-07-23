Израиль хочет построить в пустыне туристический комплекс

«Министерство туризма Израиля совместно с Управлением земельных ресурсов страны объявили тендер на строительство туристического комплекса в пустыне Негев, в городе Йерухам», — цитирует Интерфакс сообщение министерства.

Согласно проекту, на территории около 14,6 га будет возведено до 48 зданий под циммеры – коттеджи для отдыха и жилые дома. Также здесь будут оборудованы велосипедные и пешеходные дорожки, парки и сельскохозяйственные угодья.

Чтобы гостиничные комплексы органично вписались в окружающий пустынный ландшафт, при строительстве будут использованы природные материалы. Кроме того, планируется создать развитую дорожную инфраструктуру и в будущем объединить дороги за пределами пустынных туристических комплексов с жилыми районами для лучшей транспортной доступности.

«В последние годы туризм в пустынях Израиля набирает обороты, и спрос на объекты размещения различной категории растет. Несмотря на сложный период, связанный с COVID-19, министерство туризма продолжает осуществлять проекты в целях возрождения внутреннего туризма», — цитирует пресс-служба гендиректора министерства Амира Халеви.