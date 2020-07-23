«Сумгаиту» уже не везет в Лиге Европы соперники - АПОЭЛ, «Партизан», «Стяуа»…
Дебютант еврокубковых соревнований – азербайджанский футбольный клуб «Сумгаит» - уже в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы может напороться на достаточно серьезного соперника.
Сегодня стало известно, что команда, занявшая 4-е место по итогам прерванного чемпионата Азербайджана-2019/20, при жеребьевке 1-го раунда будет в числе «несеяных», а значит, ее оппонентом станет относительно сильный «сеяный» клуб.
Вот известные на данный момент 37 потенциальных соперников «Сумгаита» в дебютном для него еврокубковом раунде: АПОЭЛ (Кипр), «Партизан» (Сербия), «Стяуа» (Румыния), «Марибор» (Словения), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Русенборг» (Норвегия), «Аполлон» (Кипр), «Фехервар» (Венгрия), «Шкендия» (Северная Македония), ТНС (Уэльс), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Лех» (Польша), «Абердин» (Шотландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кайрат» (Казахстан), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Мозервелл» (Шотландия), «Кукеси» (Албания), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Валлетта» (Мальта), «Вентспилс» (Латвия), «Олимпия» (Словения), «Бачка Топола» (Сербия), «Калью Номме» (Эстония), «Шахтер» (Беларусь), «Хаммарбю» (Швеция), «Хафнарфьордур» (Исландия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Ритеряй» (Литва), «Прогрес» (Люксембург), ЦСКА (Болгария), «Сутьеска» (Черногория), «Гонвед» (Венгрия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Бейтар» (Израиль), «Ордабасы» (Казахстан), «Шэмрок Роверс» (Ирландия).
Также уже точно известно, что среди «сеяных» будут по одному клубу из Дании, Швейцарии, Румынии и Швеции. Помимо них, «Сумгаиту» могут достаться победители пар предварительного раунда Лиги Европы с участием «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Санта-Колома» (Андорра). Еще два места среди возможных соперников «Сумгаита» могут занять команды с Фарерских островов и из Албании.
Отметим, что в числе «сеяных» наш «Нефтчи» и армянский «Алашкерт», но они по понятным причинам «Сумгаиту» не достанутся.
Таким образом, «Нефтчи» и «Сумгаит» окажутся при жеребьевке 1-го раунда по разные стороны баррикад. А что ждет нашего третьего представителя в Лиге Европы – «Кешля»? У бронзовых призеров азербайджанской Премьер-лиги есть реальные шансы оказаться среди «сеяных» и хочется верить, что им повезет больше, чем «Сумгаиту». Нужно дождаться окончания внутренних соревнований в Албании и Северной Ирландии.
Как мы уже сообщали, «Нефтчи», «Кешля» и «Сумгаит» имеют одинаковый еврокубковый рейтинг - 3,750 балла. Но «Нефтчи» оказался выше благодаря успешному выступлению прошлым летом. Благодаря результатам в предыдущие сезоны «Кешля» опередила «Сумгаит», но обе наши команды уступают в рейтинге ирландскому «Шэмрок Роверс» и фарерскому «Б36 Торсхавн», у которых также по 3,750 балла. Ирландцы, как и «Нефтчи», уже среди «сеяных», а фарерцам и «Кешля» остается только ждать.
Возвращаясь к «Нефтчи», стоит добавить, что его потенциальными соперниками на данный момент являются: «Локомотив» (Пловдив, Болгария), «Славия» (Болгария), «Ботошани» (Румыния), «Пяст» (Польша), «Левадиа» (Эстония), «Хайбернианс» (Мальта), «Ружомберок» (Словакия), «Жилина» (Словакия), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Железничар» (Босния и Герцеговина), «Лячи» (Албания), «Мура» (Словения), «Пушкаш Академиа» (Венгрия), «Сабуртало» (Грузия), «Шкупи» (Северная Македония), «Петрокуб» (Молдова), «Унион» (Люксембург), «Дифферданж 03» (Люксембург), «Жальгирис» (Каунас, Литва), РФШ (Латвия), «Валмиера» (Латвия), «Ренова» (Северная Македония), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Сфынтул» (Молдова), «Динамо-Авто» (Молдова), «Богемианс» (Ирландия), «Дерри Сити» (Ирландия), «Интер» (Финляндия), «Илвес» (Финляндия), «Хонка» (Финляндия), «Брейдаблик» (Исландия), «Бала Таун» (Уэльс), «Динамо» (Батуми, Грузия), «Локомотив» (Грузия), «Сиренс» (Мальта), «Викингур» (Исландия), «Пайде» (Эстония), а также будущий обладатель Кубка Польши («Лехия» или «Краковия») и победители пар предварительного раунда с участием «Тре Пенне» (Сан-Марино), «НСИ Рунавик» (Фареры) и «ХБ Торсхавн» (Фареры). «Несеяные» «Сумгаит», армянские «Ноа» и «Ширак» соперниками «Нефтчи» не станут.
Всего в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграют 94 клуба. Жеребьевка состоится 10 августа, матчи 1-го раунда – 27 августа. Напомним, что в связи с поздним началом еврокубкового сезона 2020/21 УЕФА принял решение о том, что все квалификационные раунды в Лиге Европы будут состоять из одного матча. Хозяин каждой пары будет определяться жребием.