Сегодня стало известно, что команда, занявшая 4-е место по итогам прерванного чемпионата Азербайджана-2019/20, при жеребьевке 1-го раунда будет в числе «несеяных», а значит, ее оппонентом станет относительно сильный «сеяный» клуб.

Дебютант еврокубковых соревнований – азербайджанский футбольный клуб «Сумгаит» - уже в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы может напороться на достаточно серьезного соперника.

Вот известные на данный момент 37 потенциальных соперников «Сумгаита» в дебютном для него еврокубковом раунде: АПОЭЛ (Кипр), «Партизан» (Сербия), «Стяуа» (Румыния), «Марибор» (Словения), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Русенборг» (Норвегия), «Аполлон» (Кипр), «Фехервар» (Венгрия), «Шкендия» (Северная Македония), ТНС (Уэльс), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Лех» (Польша), «Абердин» (Шотландия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Кайрат» (Казахстан), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Мозервелл» (Шотландия), «Кукеси» (Албания), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Валлетта» (Мальта), «Вентспилс» (Латвия), «Олимпия» (Словения), «Бачка Топола» (Сербия), «Калью Номме» (Эстония), «Шахтер» (Беларусь), «Хаммарбю» (Швеция), «Хафнарфьордур» (Исландия), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Ритеряй» (Литва), «Прогрес» (Люксембург), ЦСКА (Болгария), «Сутьеска» (Черногория), «Гонвед» (Венгрия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Бейтар» (Израиль), «Ордабасы» (Казахстан), «Шэмрок Роверс» (Ирландия).

Также уже точно известно, что среди «сеяных» будут по одному клубу из Дании, Швейцарии, Румынии и Швеции. Помимо них, «Сумгаиту» могут достаться победители пар предварительного раунда Лиги Европы с участием «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Санта-Колома» (Андорра). Еще два места среди возможных соперников «Сумгаита» могут занять команды с Фарерских островов и из Албании.

Отметим, что в числе «сеяных» наш «Нефтчи» и армянский «Алашкерт», но они по понятным причинам «Сумгаиту» не достанутся.