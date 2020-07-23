Айдын Керимов, автор haqqin.az 03:29

23 июля состоялись переговоры между Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. В дни обострения ситуации на азербайджано-армянской границе многие высокопоставленные лица разных государств и международных структур провели беседы со своими партнерами в Армении и Азербайджане, призывая стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров. Звонок Борреля, фактически министра иностранных дел ЕС, главам внешнеполитических ведомств был, по сути, дипломатический актом для выражения озабоченности по поводу нового витка напряженности между двумя странами.

Однако помимо общепринятых призывов к сдержанности и деэскалации, Жозеп Боррель предложил посредничество Евросоюза для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в целом. Как известно, до сих пор позиция ЕС по данной проблеме заключалась лишь в напоминании о необходимости переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. И вот теперь фактически впервые ЕС озвучил желание активно участвовать в переговорах. Этот, несомненно, новый элемент во внешней политике Брюсселя и стоит его проанализировать, для чего нелишне обратиться к хронике переговоров в последние годы. К сожалению, приходится констатировать, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, хоть и идут долгие годы, крайне неэффективны и практически безрезультатны. Международные наблюдатели питали надежды, что с приходом к власти в Ереване в 2018 году Никола Пашиняна переговорный процесс обретет возрождение и выйдет на новый уровень взаимопонимания, который будет зиждиться на принятых посредниками и сторонами конфликта компромиссных Мадридских принципах справедливого урегулирования. Однако, как сейчас отмечают известные международные эксперты Томас де Ваал и Лоуренс Броерс, которые обычно говорили о конфликте с равноудаленных, так сказать, нейтральных позиций, националистическая риторика армянского премьера-«революционера» ничего, кроме, разочарования, не вызывает.

Вначале либерал Пашинян в марте 2019 года потребовал включить в переговорный процесс представителей марионеточного «Нагорного Карабаха», а потом, развернувшись на 180 градусов, объявил в августе прошлого года, что «Нагорный Карабах – это Армения». И чтобы уж совсем вбить гвоздь в крышку гроба переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, армянские власти громогласно заявили об отказе от Мадридских принципов, объявив в марте 2020-го, что «на столе нет никаких документов для обсуждения». Через месяц после этого вызывающего и подстрекающего к срыву мирных переговоров заявления, устами своего министра иностранных дел Сергея Лаврова Россия, которая активнее всех из Минской группы ОБСЕ занималась этой проблемой, указала, что стороны обсуждали поэтапный процесс урегулирования конфликта, то есть соответственно Мадридским принципам, и что необходимо продолжить субстантивные переговоры.