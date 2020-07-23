Баку рассчитывает на Россию, а Ереван хватается за Евросоюз тайное для Кремля
23 июля состоялись переговоры между Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
В дни обострения ситуации на азербайджано-армянской границе многие высокопоставленные лица разных государств и международных структур провели беседы со своими партнерами в Армении и Азербайджане, призывая стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров. Звонок Борреля, фактически министра иностранных дел ЕС, главам внешнеполитических ведомств был, по сути, дипломатический актом для выражения озабоченности по поводу нового витка напряженности между двумя странами.
Однако помимо общепринятых призывов к сдержанности и деэскалации, Жозеп Боррель предложил посредничество Евросоюза для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в целом. Как известно, до сих пор позиция ЕС по данной проблеме заключалась лишь в напоминании о необходимости переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. И вот теперь фактически впервые ЕС озвучил желание активно участвовать в переговорах.
Этот, несомненно, новый элемент во внешней политике Брюсселя и стоит его проанализировать, для чего нелишне обратиться к хронике переговоров в последние годы.
К сожалению, приходится констатировать, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, хоть и идут долгие годы, крайне неэффективны и практически безрезультатны. Международные наблюдатели питали надежды, что с приходом к власти в Ереване в 2018 году Никола Пашиняна переговорный процесс обретет возрождение и выйдет на новый уровень взаимопонимания, который будет зиждиться на принятых посредниками и сторонами конфликта компромиссных Мадридских принципах справедливого урегулирования. Однако, как сейчас отмечают известные международные эксперты Томас де Ваал и Лоуренс Броерс, которые обычно говорили о конфликте с равноудаленных, так сказать, нейтральных позиций, националистическая риторика армянского премьера-«революционера» ничего, кроме, разочарования, не вызывает.
Вначале либерал Пашинян в марте 2019 года потребовал включить в переговорный процесс представителей марионеточного «Нагорного Карабаха», а потом, развернувшись на 180 градусов, объявил в августе прошлого года, что «Нагорный Карабах – это Армения». И чтобы уж совсем вбить гвоздь в крышку гроба переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, армянские власти громогласно заявили об отказе от Мадридских принципов, объявив в марте 2020-го, что «на столе нет никаких документов для обсуждения».
Через месяц после этого вызывающего и подстрекающего к срыву мирных переговоров заявления, устами своего министра иностранных дел Сергея Лаврова Россия, которая активнее всех из Минской группы ОБСЕ занималась этой проблемой, указала, что стороны обсуждали поэтапный процесс урегулирования конфликта, то есть соответственно Мадридским принципам, и что необходимо продолжить субстантивные переговоры.
Июльская провокация в Товузе полностью раскрыла коварные далекоидущие цели Еревана - инспирировать повод для объявления необходимости новых принципов в переговорном процессе. Что и огласил премьер-министр Пашинян на заседании своего правительства 23 июля – всего через неделю после собственной же провокации на границе.
Россия, как правило, проявляла особую активность в переговорном процессе. Заявляя о необходимости усиления деятельности Минской группы, Баку всегда в большей степени рассчитывал на Москву. Вот и в этот раз сразу же после военного инцидента на границе состоялись экстренные телефонные контакты главы МИД России Сергея Лаврова с армянским и азербайджанским коллегами, обсуждение ситуации с послами Азербайджана и Армении.
Однако новые политики в Ереване с некоторых пор стали по-иному представлять свои отношения с Москвой. При этом, как уже не раз отмечалось, армянские власти пытаются усидеть на двух стульях – использовать в своих интересах военно-политическое сотрудничество с Россией, в особенности в контексте конфликта с Азербайджаном, и одновременно прощупать возможность укрепления отношений с НАТО, для чего Ереван недавно запросил консультации с Брюсселем на уровне министра обороны.
Возвращаясь к инициативе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, следует подчеркнуть, что официальный Баку положительно отнесся к идее вовлечения такого крупного политического игрока, как Евросоюз, в урегулирование конфликта. Это, как считает азербайджанское руководство, может внести новое дыхание в переговорный процесс, который по вине Еревана в настоящее время фактически пребывает в коме. Баку не является членом ОДКБ и ЕврАзЭС и не стремиться в ЕС. В то же время политика страны открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми соседями и международными структурами на равноправных условиях.
Что же касается Еревана, то, приняв предложение Брюсселя практически сразу, без консультаций со своим главными военно-политическим партнером - Москвой, которая, собственно, и обеспечивает безопасность этой страны, армянское руководство во главе с Пашиняном продемонстрировало утилитарный и эфемерный характер своего союзничества с Россией.