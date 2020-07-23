Несколько десятков азербайджанцев вышли к зданию посольства Азербайджана в Бельгии на мирную акцию солидарности, посвященную недавним событиям на границе с Арменией – новой военной эскалации. Наше посольство в Брюсселе осуществляет к тому же полномочия представительства Азербайджана в Евросоюзе. После окончания мирной акции этнические азербайджанцы, проживающие в Брюсселе, стали расходиться по домам. Но вот в закоулках их поджидали брюссельские армяне. Агрессивные юноши нападали на азербайджанцев и жестоко расправлялись с ними. Произошедшее вовсе не оставляет впечатления обычной хулиганской выходки. Налицо – спланированный вандализм и хладнокровный террор. Выкрикивая ксенофобские призывы, азербайджанцев зверски избивали, снимая на видео драматические сцены насилия. Спустя несколько часов все эти видеокадры были распространены пользователями интернета из Армении. Что не могло не задеть чувств миллионов азербайджанцев и родственной нации – турок по всему миру.

Бельгийская полиция провела первичное расследование, и стражам порядка удалось задержать 17 армян, учинивших вандализм. Среди азербайджанцев множество покалеченных, доставленных в реанимационные отделения медучреждений Брюсселя. Конечно же, если бы это был единичный инцидент, нападение и избиение азербайджанских студентов можно было объяснить случайным недоразумением. Однако похоже, что Азербайджан столкнулся с новой формой армянского терроризма на государственном уровне.

Буквально двумя днями ранее идентичное событие произошло на американском материке в городе Лос-Анджелесе. Группа азербайджанских студентов и мигрантов вышли с портретами убитых во время недавних боев военнослужащих к зданию консульства Азербайджана. Но и здесь мирных демонстрантов поджидала огромная армия гневно настроенных, вернее, подготовленных активистов партии «Дашнакцутюн». Всё тот же сценарий, всё тот же почерк… Агрессивная толпа, выражая неприязнь, набрасывается на мирных протестующих, нанося юношам и девушкам многочисленные увечья.

Похожее подстрекательство произошло и в Лондоне, но вмешательство полиции и победивший здравый разум протестующих азербайджанцев не позволили авторам сценария привести в действие кровавую мясорубку.

Что происходит? Ведь европейские азербайджанцы проводят массовые акции протеста и солидарности не первый год, и за долгие годы активной деятельности азербайджанские диаспоральные организации не сталкивались с беспрецедентным армянским вандализмом. Почему на сей раз азербайджанские мирные манифестанты столкнулись с неконтролируемым неонацистским проявлением неадекватной дикой агрессии армянской диаспоры? Ведь азербайджанцы проводили мирные шествия и в дни апрельской войны, и в предыдущие годы, в сакральные памятные дни, навеивающие воспоминания о трагических утратах. Никогда армяне не шли на лобовое столкновение в духе подросткового скинхедства. Чем была вызвана эта нежданная реакция пещерного дикарства?

Если помнит внимательный читатель, сразу же после прихода к власти Пашинян стал подвергать обструкции саргсяновский МИД и прежних дипломатов за пассивность, беззубость, отсутствие должной агрессии и тактики контрнаступления на активную азербайджанскую пропагандистскую кампанию за рубежом. В своих выступлениях Пашинян все чаще стал призывать к ответной реакции и превентивному механизму. И, видимо, в своем ущербном представлении превентивной контрпропаганды армянский премьер допустил именно неонацистское воплощение армянского протеста. В европейских столицах так ведут себя именно отщепенцы, подвальные экстремисты-неонацисты. Ни одна цивилизованная политическая сила не позволяет себе нападать с кулаками на демонстрантов. Европа – это вам не Армения, где поощряется террор, возведенный в государственную политику. Это в Армении расстреливают парламент, покушаются на жизни кандидатов в президенты, стреляют из автоматов по демонстрантам. В прогрессивной Европе после победы лютеранства и наступления эпохи возрождения, то есть средневековья, насильственные формы политической борьбы не относятся к ряду цивилизованных путей смены формаций.