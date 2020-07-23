Пашинян объявил этническую войну азербайджанцам горячая тема
В Брюсселе группа этнических армян совершила страшное насилие. Какая-то вероломная и показательная варварская акция.
Несколько десятков азербайджанцев вышли к зданию посольства Азербайджана в Бельгии на мирную акцию солидарности, посвященную недавним событиям на границе с Арменией – новой военной эскалации. Наше посольство в Брюсселе осуществляет к тому же полномочия представительства Азербайджана в Евросоюзе. После окончания мирной акции этнические азербайджанцы, проживающие в Брюсселе, стали расходиться по домам. Но вот в закоулках их поджидали брюссельские армяне. Агрессивные юноши нападали на азербайджанцев и жестоко расправлялись с ними. Произошедшее вовсе не оставляет впечатления обычной хулиганской выходки. Налицо – спланированный вандализм и хладнокровный террор. Выкрикивая ксенофобские призывы, азербайджанцев зверски избивали, снимая на видео драматические сцены насилия. Спустя несколько часов все эти видеокадры были распространены пользователями интернета из Армении. Что не могло не задеть чувств миллионов азербайджанцев и родственной нации – турок по всему миру.
Бельгийская полиция провела первичное расследование, и стражам порядка удалось задержать 17 армян, учинивших вандализм. Среди азербайджанцев множество покалеченных, доставленных в реанимационные отделения медучреждений Брюсселя. Конечно же, если бы это был единичный инцидент, нападение и избиение азербайджанских студентов можно было объяснить случайным недоразумением. Однако похоже, что Азербайджан столкнулся с новой формой армянского терроризма на государственном уровне.
Буквально двумя днями ранее идентичное событие произошло на американском материке в городе Лос-Анджелесе. Группа азербайджанских студентов и мигрантов вышли с портретами убитых во время недавних боев военнослужащих к зданию консульства Азербайджана. Но и здесь мирных демонстрантов поджидала огромная армия гневно настроенных, вернее, подготовленных активистов партии «Дашнакцутюн». Всё тот же сценарий, всё тот же почерк… Агрессивная толпа, выражая неприязнь, набрасывается на мирных протестующих, нанося юношам и девушкам многочисленные увечья.
Похожее подстрекательство произошло и в Лондоне, но вмешательство полиции и победивший здравый разум протестующих азербайджанцев не позволили авторам сценария привести в действие кровавую мясорубку.
Что происходит? Ведь европейские азербайджанцы проводят массовые акции протеста и солидарности не первый год, и за долгие годы активной деятельности азербайджанские диаспоральные организации не сталкивались с беспрецедентным армянским вандализмом. Почему на сей раз азербайджанские мирные манифестанты столкнулись с неконтролируемым неонацистским проявлением неадекватной дикой агрессии армянской диаспоры? Ведь азербайджанцы проводили мирные шествия и в дни апрельской войны, и в предыдущие годы, в сакральные памятные дни, навеивающие воспоминания о трагических утратах. Никогда армяне не шли на лобовое столкновение в духе подросткового скинхедства. Чем была вызвана эта нежданная реакция пещерного дикарства?
Если помнит внимательный читатель, сразу же после прихода к власти Пашинян стал подвергать обструкции саргсяновский МИД и прежних дипломатов за пассивность, беззубость, отсутствие должной агрессии и тактики контрнаступления на активную азербайджанскую пропагандистскую кампанию за рубежом. В своих выступлениях Пашинян все чаще стал призывать к ответной реакции и превентивному механизму. И, видимо, в своем ущербном представлении превентивной контрпропаганды армянский премьер допустил именно неонацистское воплощение армянского протеста. В европейских столицах так ведут себя именно отщепенцы, подвальные экстремисты-неонацисты. Ни одна цивилизованная политическая сила не позволяет себе нападать с кулаками на демонстрантов. Европа – это вам не Армения, где поощряется террор, возведенный в государственную политику. Это в Армении расстреливают парламент, покушаются на жизни кандидатов в президенты, стреляют из автоматов по демонстрантам. В прогрессивной Европе после победы лютеранства и наступления эпохи возрождения, то есть средневековья, насильственные формы политической борьбы не относятся к ряду цивилизованных путей смены формаций.
Скажем, в Германии подобные парадоксы происходят лишь во время манифестаций антифашистов и либералов, проповедующих ненасилие и пацифизм. Вооруженные деревянными битами запрещенные властью бритоголовые фашисты внезапно нападают на либералов, устраивая массовые погромы. Преследуя своих идеологических противников в переулках и на улицах, как и армяне, они прилюдно расправляются с беззащитными мирными гражданами. Почти такую же картину мы обнаружили на улицах Брюсселя, Лос-Анжелеса, Парижа и Лондона. Азербайджанцы выступали в ипостаси либералов, а активисты искомой армянской террористической организации «Дашнакцутюн» в роли неонацистов.
На что же рассчитывает Пашинян в своей насильственной платформе ограничения азербайджанского мирного движения в европейских столицах? Пашинян и армянские спецслужбы, управляющие этим варварским процессом, полагают, что если они сооружают подобные устрашающие сцены насилия в Европе, азербайджанцы станут менее активны и пассионарны, избегая открытых столкновений с фашиствующими элементами. Ведь мирные акции в поддержку исторической родины проводят не специально подготовленные террористы и провокаторы, а обычные студенты, ученые, представители обычного западного планктона и интеллигенции. Конечно же, во главу угла этой откровенно бесчеловечной фашистской концепции поставлена акция запугивания. Чрезмерная активность азербайджанцев на Западе постоянно актуализирует карабахскую проблематику и привлекает внимание мировой общественности к кровоточащей ране. Пашинян, обвиняя Саргсяна в пораженческих настроениях, вменял ему в вину индифферентность в отношении наступающей азербайджанской пропаганды. По-другому армянское правительство остановить азербайджанскую диаспору не в силах. А когда Армения чувствует свое бессилие, она обращается к испытанному в двухвековой борьбе методу террора и насилия. Что мы видим на улицах Брюсселя?! Управляемые провокаторы выслеживают азербайджанцев, участвовавших в митингах, нападают на них и линчуют. Видеокадры сразу же запускаются в сеть для угроз и шантажа.
Пашинян и его спецслужбы потеряли последние остатки кавказского и мужского достоинства. Ведь даже при любых войнах и конфликтах существуют какие-то негласные неписаные правила. Которые соблюдают все воюющие стороны. Пашинян и не задумывается над последствиями своей коварной затеи. Ведь разбросанные им зерна взаимной ненависти и злобы могут вызвать хаотичный и неконтролируемый всплеск межэтнического армяно-азербайджанского противостояния по всему миру! Речь идет об угрожающем для всего Кавказа страшнейшем пожаре войны. Политикан не ведает, что творит. В этом пожаре, преднамеренно устроенном и вызванном авантюрой несовершенного подросткового премьера, может сгореть не только одна Армения, но и весь регион. Объявив этническую войну азербайджанцам по всему миру, устроив погромы во всех европейских столицах, Пашинян подвел ситуацию к опасной черте – война между армянами и азербайджанцами может начаться во всех уголках необъятного мира…