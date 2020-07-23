Нефть снова дорожает

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после двухдневного снижения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $43,46 за баррель, что на $0,15 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,98 (2,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,06 (0,15%) - до $41,13 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (2%).