Kapital Bank — 146 лет с вами!

24 июля 1874 года является датой основания первого банка страны — Kapital Bank. Первый пункт обслуживания Kapital Bank, который является юридическим правопреемником Сбербанка Азербайджана, начал свою деятельность в качестве Сберегательной кассы 24 июля 1874 года.

По случаю 146-летия Kapital Bank делает подарок своим многочисленным клиентам. При совершении любой операции 24 июля через BirBank пользователям будет предоставлено 1000 бонусных «сердец». Эти бонусы можно обменять на различные подарки.

Следует отметить, что, когда Kapital Bank начинал свою деятельность в качестве Сберегательной кассы, в состав его Учетного комитета входили такие известные азербайджанцы, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Гаджи Баба Гашимов, Гаджи Шихали Дадашев. 29 декабря 2004 года банк был переименован в Kapital Bank и в настоящий момент оказывает банковские услуги на высоком уровне в более чем 100 пунктах по всей стране, более чем 3 миллионам физических лиц и более чем 22 тысячам юридических лиц.

Kapital Bank поздравляет всех своих клиентов, партнеров и сотрудников с 146-летием своей деятельности, выражает им благодарность за сотрудничество и желает дальнейших успехов.