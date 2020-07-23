Выступивший на заседании председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов подчеркнул многочисленные достижения компании в первом полугодии, пришедшимся на период различных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Было отмечено, что за первые 6 месяцев года 28,5 тыс. унций золота и 62 тыс. унции серебра было добыто на Човдарском месторождении в Дашкесанском районе. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года добыча золота выросла на 20,3%, а добыча серебра – на 40,9%.

Наряду с этим, за первые 6 месяцев нынешнего года ЗАО удалось экспортировать 25.1 тыс. унций золота, 55.6 тыс. унций серебра и привлечь тем самым в экономику страны 43,2 миллиона долларов США (73,5 миллионов манат). Прибыль от экспорта ЗАО в первом полугодии текущего года выросла на 41% в сравнении с тем же периодом прошедшего года.

По словам председателя правления ЗАО, в завершившемся полугодии в государственный бюджет было осуществлено выплат на 5,5 миллионов манат, из которых 4,5 миллиона манат составляют налоговые выплаты, 1 миллион манат приходится на долю выплат в Государственный Фонд Социальной Защиты.