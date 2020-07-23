Посол Литценбергер: США примут дополнительные меры по обеспечению безопасности дипмиссий Азербайджана

Посольство США в Баку поднимет перед Вашингтоном вопрос обеспечения безопасности дипломатических миссий Азербайджана в Соединенных Штатах Америки, заявил посол США Ли Литценбергер.

Литценбергер на встрече с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым отметил, что он осведомлен об инциденте в Лос-Анджелесе и глубоко сожалеет об этих событиях, сообщает пресс-служба МИД.

"Есть неопровержимые доказательства того, что провокация была проведена непосредственно агрессивными армянскими демонстрантами и невозможно оправдать нападение большого количества армян на азербайджанцев, собравшихся там для мирного протеста. Это неприемлемо и не должно происходить в Соединенных Штатах", - сказал Литценбергер.

Посол добавил, что правоохранительные органы Лос-Анджелеса извинились за провокацию Армении и неспособность предотвратить ее, и что этот вопрос будет расследован и будут приняты соответствующие меры.