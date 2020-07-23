МИД: Вся ответственность за создавшуюся напряженность лежит лично на Пашиняне

Вся ответственность за создавшуюся в регионе напряженность лежит лично на Пашиняне. Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала по поводу выступления премьер-министра Армении Пашиняна на заседании правительства, проведенном 23 июля.

По ее словам, мнения, озвученные Пашиняном на этом заседании, очередной удар по переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

«Этим руководство Армении хочет остановить переговорный процесс. Выступления и заявления, озвученные им и в предыдущее время, показывают, что Армения выступает против переговорного процесса и намерена изменить формат переговоров. Однако формат не может быть изменен. Попытки Армении - страны оккупанта и агрессора, ставить определенные условия переговорному процессу, неприемлемы», - отметила Абдуллаева.