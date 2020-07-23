Генпрокуратура о жестоком убийстве в Лерике

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных сотрудниками прокуратуры и полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что пропавший без вести А.Нуриев был убит на территории Лерикского района.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что 60-летний Акиф Рзаев 19 июля отвез своего зятя Акпера Нуриева в Лерикский район, где во время возникшего между ними конфликта ударил его тупым предметом, затем сжег и закопал тело.

Сотрудниками прокуратуры и полиции был проведен осмотр места происшествия, тело было обнаружено.

По факту в прокуратуре Лерикского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), Акиф Рзаев был задержан в качестве обвиняемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.