Полиция рассказала о нарушителях карантина

За нарушение правил жесткого карантинного режима за минувшие сутки к ответственности привлечены 930 участников дорожного движения. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Отмечается, что 857 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, 73 - за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах.

За сутки в результате проверок на постах развернули обратно 215 автомобилей, следовавших в Баку, и 170 машин, пытавшихся выехать из столицы, - всего 385 транспортных средств.