Хикмет Гаджиев: Армения угрожает стратегическим проектам Азербайджана

Армения пытается создать угрозу для стратегических энергетических проектов Азербайджана. Об этом сказал в интервью канадскому телеканалу CTV News помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя недавнюю провокацию со стороны Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном.

«Недавно мы стали свидетелем очередной эскалации на границе между Арменией и Азербайджаном. Армянские вооруженные силы использовали артиллерию для обстрела азербайджанских позиций, что привело к потерям среди азербайджанских военных. Помимо этого, армянская сторона преднамеренно и без разбора атаковала и гражданское население Азербайджана. В настоящее время наблюдается деэскалация ситуации», - сказал он.

Хикмет Гаджиев отметил, что намерение Армении - создать новый очаг конфликта на границе двух стран.

«Одной из стратегических целей, которую они пытаются достичь, является создание угрозы коридору Восток-Запад, а также стратегическим энергетическим проектам Азербайджана. Армения в любой момент может совершить провокацию. Перед нами факт военной оккупации и агрессии на суверенной территории Азербайджана. Сотни тысяч армянских военнослужащих находятся на территории Азербайджана. Другой вопрос заключается в том, что в XXI веке в регионе ОБСЕ одна страна-член ОБСЕ оккупирует суверенные территории другой страны», - отметил помощник Президента.

Он сказал, что, к сожалению, Армения пытается преподнести иную картину событий, но реальность говорит сама за себя.

«Армения оккупировала территории Азербайджана. У Азербайджана нет стратегических военных целей или задач в приграничной зоне двух стран. Азербайджан всеми силами пытается обеспечить мир, безопасность и спокойствие в этой области, а также разрешить конфликт мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана, как того требуют резолюции Совета Безопасности ООН», - добавил Гаджиев.