Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве много задержанных
Прошлой ночью в Москве произошла массовая драка между армянами и азербайджанцами, сообщает РЕН ТВ.
Согласно информации, массовая драка произошла в Москве на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля.
Всего в драке участвовали около 30 человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, после драки задержаны 13 человек. Одного из участников с резаной раной плеча доставили в больницу.