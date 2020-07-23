Столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве много задержанных

Прошлой ночью в Москве произошла массовая драка между армянами и азербайджанцами, сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации, массовая драка произошла в Москве на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля.

Всего в драке участвовали около 30 человек. На место выезжали сотрудники Росгвардии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, после драки задержаны 13 человек. Одного из участников с резаной раной плеча доставили в больницу.

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