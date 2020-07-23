Как сообщает haqqin.az со сслыкой на Генконсульство Азербайджана в США, после этого инцидента «Дашнакцутюн» и вся армянская пропаганда на всех социальных платформах попытались выставить армянское население Калифорнии в качестве жертв, предоставив ложную информацию об агрессии азербайджанских мирных активистов. Армяне попытались скрыть следы своего преступления. С самого первого дня Генеральное консульство настаивало на объективном официальном заявлении о событиях и четком изложении того, кто подвергся нападению. В результате усилий Генерального консульства было официально подтверждено, что этот инцидент был совершен армянскими дашнаками.

23 июля полиция Лос-Анджелеса распространила информацию о расследовании инцидента перед Генконсульством Азербайджана. Напомним, 21 июля 2020 года активисты армянской террористической организации «Дашнакцутюн» напали на мирную акцию азербайджанцев и нанесли увечья участникам пикета.

Кроме того, полиция заявила, что армянские преступники, совершившие эти злодеяния, будут преследоваться не только по обвинению в нанесении увечий, но и по более тяжкой статье - в совершении преступления на почве национальной ненависти.

Отметим, что сразу после произошедшего генконсул Насими Агаев связался с начальником Лос-Анджелесского управления полиции Мишелем Муром, проинформировал его о серьезности случившегося, выразив крайнее неудовольствие тем, что полиция не смогла предотвратить насильственные действия армян. Было отмечено, что полиция Лос-Анджелеса была заранее проинформирована об ответной демонстрации азербайджанской общины, и дала полную гарантию генконсульству по безопасности демонстрантов. Мишель Мур принес неоднократные извинения генконсулу за произошедшее, сказав, что инцидент будет серьезно расследован, в связи с чем создана специальная следственная группа.

В настоящее время уже задержан гражданин армянской национальности и продолжаются следственные мероприятия по установлению личности других погромщиков и привлечению их к уголовной ответственности. Генеральное консульство Азербайджана принимает все необходимые меры для выявления и наказания армянских преступников.