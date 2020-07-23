В Армении у более двух тысяч детей выявлен коронавирус

В Армении с момента вспышки эпидемии и по 17 июля новый тип коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 выявлен у 2 230 детей в возрасте до 18 лет. Самому маленькому пациенту было до 28 дней, пишет Арменпресс со ссылкой на Минздрав страны.

Из них состояние 1 134 детей оценивается как легкой и средней степени тяжести. Один ребенок с COVID-19 находится в крайне тяжелом состоянии, 12 - в тяжелом.

У 158 детей диагностирована пневмония. COVID-19 диагностирован и у детей иностранных граждан - всего 71 ребенок.

