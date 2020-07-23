Церемония открытия мечети Айя-София в Стамбуле фото; видео
Жители Стамбула и многих провинций Турции с раннего утра стекаются к мечети Айя-София, где сегодня, впервые за 86 лет будет совершена пятничная молитва (намаз), сообщает Anadolu.
Происходящее в историческом районе Стамбула освещают десятки органов местных и зарубежных СМИ.
Часть верующих держат в руках флаги Турции, скандируя: «Аллах велик - цепи разорваны», Айя-София вновь открылась» и прочее.
Учитывая массовость желающих участвовать в молитве, было принято решение выделить для верующих 5 участков, прилегающих к мечети. Верующие проходят контроль полиции и собираются на площади Султана Ахмета.
Безопасность обеспечивают 17 тыс. сотрудников полиции.
В пятничной молитве примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея «Айя-Софии» ранее было утверждено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Архитектурный объект мирового наследия, считающийся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
В преддверии молитвы Управление по делам религии Турции организовало молитвенную программу.
Известные богословы и имамы читают суры из священного Корана.
Программа завершится речью главы Управления по делам религии Турции Али Эрбаша.