Происходящее в историческом районе Стамбула освещают десятки органов местных и зарубежных СМИ.

Жители Стамбула и многих провинций Турции с раннего утра стекаются к мечети Айя-София, где сегодня, впервые за 86 лет будет совершена пятничная молитва (намаз), сообщает Anadolu.

Часть верующих держат в руках флаги Турции, скандируя: «Аллах велик - цепи разорваны», Айя-София вновь открылась» и прочее.

Учитывая массовость желающих участвовать в молитве, было принято решение выделить для верующих 5 участков, прилегающих к мечети. Верующие проходят контроль полиции и собираются на площади Султана Ахмета.

Безопасность обеспечивают 17 тыс. сотрудников полиции.

В пятничной молитве примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Решение об отмене решения правительства Турции от 24 ноября 1934 года о статусе музея «Айя-Софии» ранее было утверждено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.