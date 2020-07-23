Патриарх Кирилл призвал Армению и Азербайджан к диалогу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны вооруженного конфликта на границе Армении и Азербайджана продолжать диалог и не идти на поводу у тех, "кому выгодно усиление напряженности на Кавказе", следует из заявления на сайте РПЦ.

В РПЦ напомнили, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана "вновь вспыхнуло вооруженное противостояние", которое привело к человеческим жертвам с обеих сторон.

"Сегодня РПЦ призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе. Новая война на Кавказе неизбежно привлечет к себе разного рода террористов и экстремистов, которые надолго лишат регион мира и спокойствия", - заявил патриарх Кирилл.