«Рабочая группа при Министерстве здравоохранения создала в Баку 39 медицинских центров, охватывающих 87 медучреждений. Эти центры работают с 08:00 утра до 20:00 вечера. После 20:00 вечера звонки принимаются уже по номеру 103. Однако, если пациенту назначено стационарное лечение, то он обязательно должен быть госпитализирован. В каждом из таких центров работают по 11 медработников, прошедших обучение в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени А.Алиева». Как сообщает haqqin.az, об этом заявила в интервью телеканалу AzTV начальник Главного Управления Здравоохранения города Баку Нелли Вейсова, подробно рассказав о деятельности созданных при бакинских городских поликлиниках для борьбы с COVID-19 медицинских центров.

Представитель Минздрава ответила на вопрос о количестве и основных задачах медицинских центров, созданных для снижения нагрузки на стационарную помощь во время пика распространения коронавирусной инфекции в стране. По её словам, медцентры выполняют следующие задачи: приём обращений из колл-центра, передачa этих обоащений в учреждения по месту нахождения больных, обеспечение общения граждан с областными врачами. Кроме того, начальник Главного управления здравоохранения сообщила, что в целях обеспечения медицинскими центрами при городских поликлиниках бесперебойного мобильного обслуживания были выделены специальные транспортные средства. Посредством уже сданных в эксплуатацию 40 автомобилей ежедневно с 08:00 до 12:00 в местах проживания пациентов берутся анализы, доставляются в медцентры, снабжаются штрихкодами, а затем доставляются в лаборатории тестовые мазки, а также больным оперативно доставляются лекарства. Пациенты с положительными результатами тестов получают лекарства для лечения в домашних условиях.

Нелли Вейсова рассказала и о количестве поступивших по COVID-19 обращений: «В качестве положительного результата могу отметить снижение до 25% полученных службой экстренной медицинской помощи обращений, связанных с COVID-19, а также снижение на 30% числа тяжелых пациентов».

Говоря о деятельности рабочей группы при Министерстве здравоохранения, Нелли Вейсова отметила, что среди задач, распределенных между членами группы можно выделить следующие: поставка медикаментов, обеспечение и контроль за проведением тестов, ведение статистики, контроль деятельности колл-центра, а также сотрудничество с вовлеченными в процесс структурами и научными работниками из ВОЗ. Отвечая на вопрос о возникающих в ходе работы проблемах, Н.Вейсова подчеркнула, что, как и в любой работе, и здесь нередко возникают определенные трудности. Например, пациенты жалуются на опоздание в доставке лекарств или их не устраивает время проведения анализов. «Но мы стараемся решать такие проблемы на месте и немедленно», - сказала Нелли Вейсова.

Далее Начальник Главного управления здравоохранения ответила на вопрос о том, что же в первую очередь должны предпринимать граждане в случае подозрения на COVID-19? «Как я уже неоднократно отмечала, подозревающий у себя заражение вирусом гражданин должен немедленно обратиться к врачу, а не приходить в клинику, дабы предотвратить распространение вируса. Напоминаю, что номера телефонов областных поликлиник указаны на сайте Министерства Здравоохранения. Однако, если граждане не пользуются интернетом, пациент всегда может позвонить по номеру 814, и его связь с врачом будет обеспечена».

По словам Нелли Вейсовой, колл-центр 814 функционирует с июля месяца текущего года. Обратившись по этому номеру можно получить необходимую информацию или консультацию. В настоящее время большинство из вопросов, поступающих на номер 814, связано с повторным тестированием, отпуском по болезни и справками о состоянии здоровья.

Начальник Главного управления здравоохранения сообщила, что больничные листы выдаются каждому работающему пациенту спустя 14 дней. Если пациент выздоравливает клинически, он считается уже здоровым и получает соответствующий документ. Затем представитель Минздрава разъяснила значение термина «клиническое выздоровление»: «Под этим термином врачи подразумевают пациентов, у которых есть клинические симптомы и нет жалоб на самочувствие. Общеизвестно, вирус COVID-19 может переноситься в различной степени тяжести, в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому продолжительность реабилитации индивидуальна для каждого человека”, - цитирует haqqin.az речь официального представителя Минздрава Азербайджана.