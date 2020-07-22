Минэкологии об уменьшении водности рек и предпринимаемых мерах

Модернизация сети наблюдений даст возможность своевременной и точной оценки текущего состояния, что, в свою очередь, будет основой для правильного планирования водорасходования.

Гидрологические наблюдения на реках автоматизируются. Об этом haqqin.az заявил заместитель руководителя гидрометслужбы Министерства экологии и природных ресурсов Васиф Алиев.

С этой целью была поставлена задача в кратчайшие сроки оснастить гидрологические станции Министерства экологии и природных ресурсов новейшим оборудованием. Следует отметить, что впервые за всю историю существования Гидромета проводится автоматизация гидрологических станций.

Планируется установка 17 комплектов указанного оборудования в различных пунктах, которые были выбраны для этой цели с учетом определенных критериев, таких как продожительность ряда наблюдений, значимость для различных областей народного хозяйства, а также географические особенности местности.